Ramalan Zodiak Scorpio 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasa bahwa berpegang pada pengaturan atau rutinitas yang kaku, tidak akan bermanfaat jika sedang bekerja.
Cobalah menyesuaikan diri dan lebih fleksibel saat bekerja. Tahan keinginan untuk panik dan jangan biarkan apa pun mengalihkan perhatianmu dari tujuan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio memiliki kesempatan bertemu dengan seseorang yang sangat menarik serta menawan. Terkait karir, waspadalah terhadap beberapa orang yang seperti kolega, tetapi sebenarnya mereka ingin membuat Scorpio terlihat buruk.
Sementara itu, bersenang-senanglah saat berolahraga agar Scorpio bisa lebih menikmatinya. Pada ranah keuangan, periode baik untuk mulai mencari rumah baru yang telah Scorpio rencanakan untuk dibeli.
Cinta Scorpio
Scorpio berkesempatan bertemu dengan seseorang yang sangat menarik dan menawan. Oleh karena itu, jangan membiarkan kesempatan emas ini terlepas begitu saja.
Mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepadanya, membutuhkan langkah berani. Tetapi pada akhirnya, keberhasilan akan dapat mengubah hidup Scorpio selamanya.
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Jawa Pos
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