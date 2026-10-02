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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.14 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini mengingatkan pentingnya menjaga kedekatan dengan keluarga dan teman.

Pergerakan Bulan di Taurus menunjukkan bahwa orang-orang terdekat dapat menjadi sumber dukungan ketika Anda sedang membutuhkan bantuan atau tempat untuk berbagi.

Manfaatkan waktu bersama mereka sekaligus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam urusan kebugaran, pertahankan pola pikir positif dan jangan terlalu memaksakan diri. Setiap perubahan membutuhkan proses, sehingga tidak perlu terburu-buru.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Jangan mencoba menyelesaikan segala sesuatu secara tergesa-gesa. Dalam kehidupan asmara, hindari drama yang sebenarnya tidak perlu.

Di tempat kerja, ruang yang rapi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan membuat Anda lebih mudah berkonsentrasi.

Jika memiliki rencana perjalanan, manfaatkan kesempatan tersebut untuk beristirahat, menikmati pengalaman baru, dan menghabiskan waktu berkualitas.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap.

Cinta Libra

Bagi Libra yang masih single dan ingin bertemu seseorang, cobalah keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu sering menolak undangan sosial atau kesempatan untuk berinteraksi dengan orang baru.

Percakapan sederhana dengan orang yang Anda temui dalam aktivitas sehari-hari pun dapat membuka peluang baru. Tunjukkan sisi humor dan kepribadian Anda secara alami tanpa perlu berusaha terlalu keras.

Editor: Hanny Suwindari
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