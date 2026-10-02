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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 2 Oktober 2026 | 17.33 WIB

Ramalan Zodiak Libra 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu menghadapi hari dengan lebih sabar. Sejumlah situasi mungkin menguji ketenangan dan membuat Anda berada dalam kondisi yang tidak mudah.

Sikap sportif dan kemampuan menerima keadaan akan membantu Libra melewati berbagai tantangan. Jangan memaksakan kehendak, terutama ketika menghadapi persoalan yang berada di luar kendali.
 
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (2/10), dikutip dari Astroved.
 
 
Libra (23 September – 22 Oktober)
 
Secara umum, hari ini mungkin menguji kesabaran Anda. Bersikap lebih sportif dalam menghadapi berbagai situasi dapat membantu membuat hari berjalan lebih baik. Cobalah menerima keadaan dengan lapang dan tetap menjaga sikap positif ketika menghadapi tantangan.
 
Cinta Libra
 
Ungkapan cinta Anda mungkin belum dipahami dengan baik oleh pasangan. Meski perasaan yang disampaikan benar-benar tulus, pasangan bisa saja menerimanya dengan cara yang berbeda.
 
Karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka. Jangan terburu-buru menyimpulkan perasaan pasangan hanya dari respons yang diberikan.
 
Karier Libra
 
Anda mungkin menghadapi situasi sulit di tempat kerja. Ekspektasi yang tinggi dalam karier membuat tekanan terasa semakin besar, sementara sejumlah kendala dapat menghambat pencapaian target.
 
Tetaplah berusaha menjalankan tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Menghadapi kendala secara realistis dapat membantu Anda mencari solusi yang lebih tepat.
 
Kesehatan Libra
 
Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian, terutama karena kemungkinan mengalami iritasi mata akibat alergi.
 
Lakukan langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan mata. Hindari hal-hal yang dapat memicu alergi dan segera berikan perawatan jika muncul keluhan.
 
Keuangan Libra
 
Kondisi keuangan mungkin membuat Anda mempertimbangkan untuk meminjam uang atau mengambil pinjaman tambahan. Pengeluaran yang sulit dikendalikan berpotensi menempatkan Anda dalam situasi finansial yang lebih rumit.
 
Karena itu, pertimbangkan kembali kebutuhan sebelum mengambil pinjaman baru. Mengatur pengeluaran secara lebih ketat dapat membantu mencegah beban keuangan semakin besar.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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