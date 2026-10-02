Ramalan Keuangan Zodiak Libra Jumat, 2 Oktober 2026: Siapkan Dana untuk Kebutuhan Mendadak

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan munculnya kebutuhan rumah tangga atau keperluan keluarga yang tidak tercantum dalam rencana sebelumnya.
Perbaikan kecil di rumah, kebutuhan anggota keluarga, maupun pembayaran yang muncul secara tiba-tiba dapat membuat anggaran harian berubah.
Libra tidak perlu langsung merasa khawatir apabila masih memiliki dana cadangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Karena itu, memiliki dana darurat menjadi hal yang penting agar pengeluaran mendadak tidak mengganggu seluruh perencanaan finansial.
Jika selama ini belum terbiasa menyisihkan uang sebagai cadangan, Libra dapat memulainya sedikit demi sedikit dari pemasukan yang diterima.
Tidak perlu menetapkan nominal terlalu besar jika justru membuat kebutuhan utama terganggu.
Kebiasaan menyimpan uang secara konsisten dapat memberikan perlindungan yang lebih baik ketika suatu saat muncul kebutuhan di luar perkiraan.
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Jawa Pos
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