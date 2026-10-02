Ramalan Keuangan Zodiak Libra Jumat, 2 Oktober 2026: Siapkan Dana untuk Kebutuhan Mendadak

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan munculnya kebutuhan rumah tangga atau keperluan keluarga yang tidak tercantum dalam rencana sebelumnya.

Perbaikan kecil di rumah, kebutuhan anggota keluarga, maupun pembayaran yang muncul secara tiba-tiba dapat membuat anggaran harian berubah.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra tidak perlu langsung merasa khawatir apabila masih memiliki dana cadangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, memiliki dana darurat menjadi hal yang penting agar pengeluaran mendadak tidak mengganggu seluruh perencanaan finansial.

Jika selama ini belum terbiasa menyisihkan uang sebagai cadangan, Libra dapat memulainya sedikit demi sedikit dari pemasukan yang diterima.

Tidak perlu menetapkan nominal terlalu besar jika justru membuat kebutuhan utama terganggu.