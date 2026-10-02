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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 2 Oktober 2026: Waspadai Kedekatan di Tempat Kerja

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 2 Oktober 2026 dapat dipengaruhi oleh kedekatan yang tumbuh dari lingkungan sehari-hari.

Interaksi yang cukup sering dengan seseorang di tempat kerja berpotensi membuat Capricorn menyadari adanya rasa nyaman atau ketertarikan yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Capricorn mulai merasa memiliki ketertarikan kepada rekan kerja, sebaiknya jangan langsung mengambil keputusan berdasarkan perasaan yang sedang muncul.

Intensitas pertemuan, komunikasi yang sering, serta kebiasaan menghabiskan waktu bersama dapat membuat hubungan terasa lebih dekat dari biasanya.

Karena itu, Capricorn perlu memberikan waktu untuk memastikan apakah perasaan tersebut memang berasal dari ketertarikan yang serius atau hanya terbentuk karena seringnya berinteraksi.

Batas antara hubungan pribadi dan profesional juga sebaiknya tetap diperhatikan agar situasi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Capricorn yang sudah memiliki pasangan perlu lebih terbuka mengenai hubungan dengan orang-orang di lingkungan kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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