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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 2 Oktober 2026: Lepaskan Masalah yang Sudah Berlalu

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan tidak terus membawa perbedaan dari masa lalu.

Jika sebelumnya Sagittarius dan pasangan sempat berselisih atau memiliki pandangan yang bertentangan, suasana dapat perlahan membaik ketika keduanya mulai berhenti mengungkit persoalan yang sudah lewat.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Sagittarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak semua masalah perlu kembali dibahas karena beberapa pengalaman justru dapat dijadikan pelajaran untuk membangun hubungan yang lebih dewasa.

Sagittarius sebaiknya lebih memperhatikan keadaan hubungan saat ini daripada terus mencari kembali penyebab munculnya konflik sebelumnya.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan sederhana bersama dapat membantu menghidupkan kembali kedekatan yang sempat berkurang.

Tidak harus selalu melakukan sesuatu yang istimewa karena menikmati waktu bersama tanpa membicarakan pekerjaan atau persoalan berat juga dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman.

Jika masih terdapat hal yang mengganjal, sampaikan perasaan tersebut dengan cara yang tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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