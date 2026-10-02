Ramalan Zodiak Aries 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Senyum zodiak aries mungkin tidak diterima hari ini. Mungkin, aries merasa ada kesuraman dan malapetaka dalam sikap orang lain yang membuat mereka enggan menerima kabar baik.

Jangan biarkan hal ini menghentikanmu untuk tetap ceria. Penting bagi aries untuk tidak terlalu menyelidiki alasan di balik perilaku orang lain saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena seseorang akan menyalakan kembali percikan asmara dalam diri zodiak aries yang telah lama terpendam. Terkait karir, dukungan dari rekan kerja hari ini akan mencegah krisis di tempat kerja.

Sementara itu, luangkan waktu untuk mengatur pernapasan guna menenangkan pikiran dan tetap fokus. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Cinta Aries