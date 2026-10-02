Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami berbagai perasaan yang bertentangan. Hindari perubahan suasana hati dan berusahalah untuk tetap ceria sepanjang hari. Cobalah melakukan apa pun yang disukai, baik itu membaca, menari, bernyanyi, atau sekadar bertemu dengan teman-teman lama.

Lakukan refleksi dari ekspresi fisik. Sagitarius perlu bagaimana menampilkan diri kepada dunia luar, agar orang lain memahami pesan yang ingin sagitarius sampaikan. Berusahalah agar periode sulit ini berakhir dan kembali normal.

Zodiak capricorn mungkin memiliki keinginan kuat untuk terhubung dengan diri sendiri. Melakukan hal itu akan membantu capricorn untuk lebih terhubung dengan jiwa. Meskipun percaya pada kerja keras, capricorn perlu berhenti menjadi ragu-ragu. Capricorn pantas mendapatkan waktu istirahat dan bersantai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menikmati waktu-waktu yang menyenangkan dan penuh canda bersama seseorang. Terkait karir, gunakan taktik dan hindari emosi untuk memenangkan hati lawan dan menjaga situasi tetap terkendali.

Sementara itu, fokuslah melakukan latihan kardio dan rasakan betapa lebih berenerginya dirimu sendiri setelahnya. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.