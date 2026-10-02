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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Aquarius besok Sabtu 3 Oktober 2026 membawa suasana yang cukup dinamis dalam berbagai sisi kehidupan, mulai dari asmara, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Kedekatan dengan seseorang dapat memberikan rasa nyaman, tetapi hubungan yang sedang berjalan juga perlu dijaga dari rasa cemburu dan rasa tidak aman.

Dalam urusan keuangan, Aquarius memiliki ruang untuk mengembangkan kondisi finansial, termasuk mempertimbangkan investasi dari hasil kerja keras yang sudah dikumpulkan.

Meski demikian, setiap keputusan berkaitan dengan uang tetap membutuhkan pertimbangan matang agar tidak dilakukan secara terburu-buru.

Karier juga menghadirkan keinginan untuk mencoba sesuatu yang berbeda sehingga Aquarius mungkin mulai tertarik mengambil tanggung jawab baru atau mencari suasana kerja yang lebih menantang.

Sementara itu, kesehatan perlu mendapat perhatian karena pilihan makanan dan minuman dapat memengaruhi kondisi tubuh.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Sabtu, 3 Oktober 2026.

Asmara Aquarius

Editor: Novia Tri Astuti
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