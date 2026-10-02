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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.31 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini akan diberkati dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Ini adalah hari terbaik untuk menerapkan ide-ide dan menghadapi tantangan baru untuk pencapaian yang lebih baik. Prestasi akan menginspirasi gemini. 

Gemini akan merasa bahagia dan mendapatkan lebih banyak energi untuk berkinerja lebih baik di masa depan. Namun, tetaplah rendah hati dan fokus menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda secara tepat waktu.

Zodiak cancer mungkin merasa gelisah dan tidak tenang. Cancer mungkin menghadapi beberapa masalah besar dan masa-masa sulit dalam hidup. Namun, cobalah untuk menetapkan tujuan hidup. 

Melalui sedikit kesabaran, cancer dapat mencapai hasil yang lebih baik untuk diri sendiri. Cobalah untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup. Hari ini adalah hari terbaik bagi untuk mulai bergerak maju meraih perubahan positif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan bertemu seseorang melalui situs kencan yang tempat tinggalnya jauh. Terkait karir, rekan kerja mungkin akan menentang gemini untuk memulai beberapa proyek baru.

Sementara itu, fokuslah mengejar kekurangan tidur dan waktu istirahat bagi mental dan fisik. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman adalah langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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