4 Zodiak Paling Humble dan Menyenangkan, Tipe Teman yang Selalu Dicari

JawaPos.com-Empat zodiak berikut adalah tipe teman low maintenance. Mereka selalu bisa diandalkan saat menikmati fase-fase yang banyak tuntutan.
Mereka selalu terbuka terhadap apapun, bahkan saat rencana sering berubah berkali-kali.
Mereka adalah sosok teman sejati yang tidak terlalu mempermasalah banyak hal, terutama dengan sosok orang yang mereka kenal.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (1/10), berikut empat zodiak yang sering dijuluki sebagai teman yang selalu dicari saat susah.
Gemini
Gemini adalah zodiak yang paling mudah beradaptasi dan hampir bisa berteman dengan siapa saja. Gemini belajar dengan sangat cepat sehingga tidak membutuhkan waktu untuk merasa nyaman dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, anda justru lebih bersemangat daripada kecewa.
Libra
Libra tidak pernah memaksakan keinginannya sendiri. Sikap diplomatis membuat anda terbiasa mempertimbangkan pemikiran dan pendapat semua orang untuk menemukan ide terbaik. Anda senang berbagi sehingga tidak pernah merasa perlu menjadi pusat perhatian.
Sagittarius
Sagittarius terbuka terhadap apapun selama bisa menghasilkan pengalaman yang menyenangkan. Selama anda bisa membuat orang lain tertawa, anda kemungkinan sudah merasa sangat bahagia. Selama diberi kesempatan untuk mengikuti keadaan anda tidak terlalu mempermasalahkan jika sesuatu tidak berjalan semestinya.
Capricorn
Capricorn sangat praktis dan serius, tetapi juga penuh pengertian dan bertanggungjawab. Mereka pandai saat menghadapi situasi yang penuh dengan kesibukan atau kekacauan, sebuah kemampuan utama yang paling dibutuhkan dari seorang teman.
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