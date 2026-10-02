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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.25 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo akan dihujani banyak peluang hari ini. Cobalah memanfaatkannya sebaik mungkin untuk masa depan. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik sebelum memutuskan apa pun.

Leo juga akan merasa sangat dekat dengan keluarga. Jadi, leo perlu memastikan untuk memulai hari ini dengan menghabiskan beberapa momen indah bersama orang-orang terkasih.

Zodiak virgo akan senang mengetahui bahwa kehidupan menjadi harmonis. Aktivitas di bidang sosial akan semakin meningkat. Tidak hanya itu, virgo juga akan mengalami beberapa hasil yang baik dalam kehidupan profesional. 

Jika merindukan teman-teman lama, cobalah mengadakan reuni untuk bersenang-senang. Hari ini adalah hari yang damai dan virgo harus merayakannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Orang tua akan senang karena pilihan pasangan zodiak leo adalah seseorang yang menghormati mereka. Terkait karir, cobalah untuk menghindari gosip yang beredar mengenai rekan kerja.

Sementara itu, berolahragalah untuk mencapai tujuan berat badan dan kesehatan yang diinginkan. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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