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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.22 WIB

5 Zodiak yang Tidak Pernah Puas, Merasa Belum Cukup dengan Kehidupan yang Sedang Berjalan

Ilustrasi menghitung uang/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak ini kerap diketahui mudah cemas karena mereka sulit merasa puas.

Mereka menganggap semua pencapaian yang mereka lakukan tidak benar-benar mampu membuat mereka merasa bahagia.

Bahkan, disaat mereka berhasil mencapai sesuatu, zodiak ini tetap tidak merasa bahagia karena selalu ada hal lain yang dianggap belum terpenuhi.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (1/10), berikut empat zodiak yang tidak pernah merasa puas. 

Sagittarius membutuhkan sesuatu yang tidak terduga, besar dan belum diketahui untuk membuat kehidupan mereka berjalan menarik. Disaat mereka tidak mendapatkan antusiasme yang diinginkan, mereka dapat merasa bosan, frustasi, dan tidak puas. Mereka juga jarang merasa cukup dengan keadaan yang sudah ada.

Capricorn tidak pernah merasa memiliki cukup uang untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Mereka terus bekerja, menabung, memperbaiki kondisi hidup, dan melakukan berbagai hal untuk membangun fondasi finansial yang lebih kuat.

Aries sulit merasa puas karena mereka selalu mencari sesuatu yang lebih besar, tantangan yang lebih sulit, dan ujian yang hampir mustahil. Bagi mereka, apa yang sedang dijalani saat ini seolah tidak pernah terasa cukup. 

Editor: Novia Tri Astuti
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