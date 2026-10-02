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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.20 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Sebaiknya zodiak taurus memerhatikan baik-baik segala sesuatu hari ini, karena detail terkecil pun dapat membuat perbedaan terbesar. Jangan ragu untuk mengikuti firasat ketika sesuatu terdengar tidak benar. 

Tetaplah fokus dan cobalah untuk tidak lengah, ketika masalah emosional muncul secara tiba-tiba dan mengganggu pikiran. Percayalah pada diri sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mencari banyak cara untuk bertemu seseorang, salah satunya melalui situs perjodohan. Terkait karir, tetaplah waspada karena rekan kerja sedang bersaing untuk mendapatkan proyek yang taurus harapkan.

Sementara itu, penting untuk melawan kecenderungan bermalas-malasan dengan keluar dan berolahraga berjalan cepat. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada. 

Cinta Taurus 

Jika masih lajang, taurus perlu mencari lebih banyak cara untuk bertemu seseorang. Cobalah mencari seseorang yang tepat melalui situs perjodohan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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