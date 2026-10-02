Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus 3 Oktober 2026 menunjukkan bahwa suasana hati mungkin sedikit terganggu oleh orang atau situasi tertentu.

Pergerakan Bulan di Gemini dapat membuat Anda lebih mudah merasa kesal, sehingga penting untuk tidak langsung bereaksi terhadap hal-hal yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan tenang.

Dari sisi kesehatan, Taurus juga perlu memperhatikan kondisi pencernaan. Gangguan perut ringan mungkin muncul, sehingga sebaiknya lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman.

Dalam urusan asmara, Taurus yang masih single berpeluang bertemu seseorang yang mampu menarik perhatian. Pertemuan tersebut bahkan dapat berkembang menjadi percakapan panjang yang menyenangkan.

Sementara itu, memulai pagi dengan pikiran positif dapat membantu menjaga suasana hati sepanjang hari.

Untuk menjaga energi dan semangat, Anda juga dapat menjalankan kegiatan spiritual sesuai keyakinan pribadi.

Salah satu saran yang muncul dalam ramalan hari ini adalah mempersembahkan air kepada Dewa Matahari sebagai bentuk ritual untuk memulai hari dengan energi positif.

Yuk, simak prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan zodiak Taurus seperti dilansir dari laman Astrotalk.