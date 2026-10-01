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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat 2 Oktober 2026: Hadapi Perasaan dan Selesaikan Hambatan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Scorpio besok Jumat 2 Oktober 2026 membawa perhatian pada kemampuan memahami emosi, menyelesaikan persoalan pekerjaan, dan menjaga kondisi tubuh agar tetap stabil.

Pergerakan Bulan di Taurus mendorong Scorpio untuk tidak terus menekan perasaan yang muncul, melainkan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

Dalam urusan asmara, ada kemungkinan muncul ketertarikan yang cukup mengejutkan kepada seseorang yang selama ini tidak masuk dalam gambaran pasangan ideal Scorpio.

Keuangan juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik karena persoalan pembayaran atau pemasukan yang sempat tertunda berpotensi mulai menemukan penyelesaian.

Di sisi karier, hambatan yang selama ini membuat pekerjaan berjalan lambat dapat mulai terurai sehingga Scorpio memiliki ruang untuk melanjutkan langkah berikutnya.

Sementara itu, kesehatan meminta perhatian lebih karena Scorpio perlu berhati-hati terhadap penggunaan suplemen atau produk kesehatan yang belum jelas keamanannya.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Jumat, 2 Oktober 2026.

Asmara Scorpio

Ramalan asmara Scorpio besok membawa kejutan dalam hal ketertarikan dan hubungan emosional.

Scorpio yang masih sendiri mungkin tiba-tiba merasa dekat dengan seseorang yang sebenarnya berada di luar tipe atau karakter orang yang biasanya menarik perhatian.

Perasaan seperti ini tidak perlu langsung ditolak hanya karena berbeda dari gambaran pasangan ideal yang selama ini dimiliki.

Ketertarikan dapat muncul dari berbagai hal, termasuk cara seseorang berbicara, memperlakukan orang lain, atau memberikan rasa nyaman ketika berada di dekat Scorpio.

Namun, jangan pula terburu-buru menyimpulkan bahwa rasa tertarik tersebut pasti akan berkembang menjadi hubungan serius.

Berikan kesempatan untuk mengenal orang tersebut secara perlahan sambil melihat apakah ada kecocokan dalam cara berpikir dan nilai yang dianut.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, kemampuan memahami emosi sendiri juga menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan.

Jika ada perasaan yang selama ini disimpan, cobalah membicarakannya dengan pasangan ketika suasana sedang tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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