Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Jumat 2 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Memasuki Jumat, 2 Oktober 2026, ramalan zodiak kembali menjadi perhatian.

Pasalnya, setiap zodiak membawa tema berbeda, mulai dari peluang pekerjaan, kondisi keuangan, perkembangan asmara hingga kesehatan dan kehidupan pribadi.

Ada zodiak yang diprediksi mendapatkan momentum melalui keberanian mengambil keputusan, sementara lainnya justru memperoleh peluang dari komunikasi, hubungan sosial atau kemampuan mengatur kembali prioritas.

Karena itu, urutan 12 zodiak paling beruntung besok menjadi menarik untuk disimak.

Dalam astrologi, keberuntungan tidak selalu berarti memperoleh uang secara mendadak atau mendapatkan kesuksesan tanpa usaha.

Momentum positif juga dapat hadir dalam bentuk keputusan yang lebih tepat, hubungan yang semakin dekat, pekerjaan yang mulai membuahkan hasil, ide baru, atau kesempatan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya tertunda.

Dilansir dari Astro Talk, inilah urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Jumat 2 Oktober 2026.

1. Aries – Jumat Membawa Momentum Finansial dan Keberanian Mengambil Langkah Aries menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Jumat 2 Oktober 2026. Salah satu alasan utamanya adalah ramalan mingguan Astro Talk secara khusus menempatkan Jumat sebagai salah satu hari yang menonjol bagi Aries, terutama untuk keputusan yang berkaitan dengan uang dan hubungan. Energi tersebut membuat awal Oktober terasa cukup menarik bagi zodiak yang dikenal berani mengambil inisiatif ini.

Dari sisi keuangan, Aries memiliki peluang untuk melihat hasil dari usaha yang sebelumnya sudah dilakukan. Namun, keberuntungan bukan alasan untuk bertindak tanpa perhitungan. Aries tetap perlu membedakan antara peluang yang memang masuk akal dengan godaan membeli sesuatu secara impulsif.

Dalam pekerjaan, energi Mars mendorong Aries untuk bergerak dan menyelesaikan sesuatu. Jika terdapat pembayaran tertunda, negosiasi atau urusan profesional yang belum selesai, Jumat dapat menjadi momentum untuk menuntaskannya. Kemampuan bertindak cepat menjadi keuntungan selama tetap disertai strategi.

Asmara juga mendapatkan perhatian. Bagi Aries yang masih sendiri, keberanian mengungkapkan ketertarikan dapat membuka percakapan baru. Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, komunikasi yang lembut akan lebih efektif dibandingkan memaksakan kehendak.

Kesehatan perlu diseimbangkan dengan aktivitas. Astro Talk mengingatkan bahwa energi Aries cukup tinggi sehingga olahraga dapat menjadi saluran yang baik, tetapi jangan sampai aktivitas berlebihan menyebabkan kelelahan.

Dengan kombinasi keuangan, karier, hubungan dan keberanian mengambil langkah, Aries memiliki momentum yang cukup kuat untuk menutup pekan dengan energi positif.

2. Virgo – Perencanaan yang Matang Mulai Menunjukkan Hasil Virgo berada di posisi kedua. Zodiak berelemen tanah ini mendapatkan keuntungan dari karakter utama yang menjadi kekuatannya, yaitu ketelitian, perencanaan dan kemampuan mengatur sesuatu secara sistematis. Astro Talk menyebut Jumat sebagai salah satu hari yang mendukung Virgo, terutama untuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan kesehatan.