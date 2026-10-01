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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 1 Oktober 2026 | 20.22 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 1 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

 

 
 
JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diperkirakan menjalani hari yang cukup baik pada Kamis (1/10). Berbagai hal dapat berjalan sesuai keinginan selama Anda mampu menjaga ketenangan dan mengendalikan diri dalam menghadapi setiap situasi.
 
Keberuntungan juga mendukung urusan pekerjaan, termasuk peluang melakukan perjalanan dinas. Namun, Aquarius tetap perlu memperhatikan hubungan asmara dan kondisi keuangan yang berpotensi menghadirkan sejumlah tantangan.
 
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Kamis (1/10), dikutip dari Astroved.
 
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
 
Secara umum, hari ini dapat berjalan cukup baik bagi Aquarius. Menjaga sikap tetap tenang dan terkendali akan membantu Anda menghadapi berbagai situasi tanpa membuat keputusan secara terburu-buru. Dengan mengatur emosi dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, Aquarius dapat menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.
 
Cinta Aquarius
 
Hubungan asmara Aquarius berpotensi diwarnai pertengkaran yang sebenarnya tidak diinginkan. Perbedaan pendapat dengan pasangan dapat muncul dan membuat suasana hubungan menjadi kurang nyaman.
 
Karena itu, hindari reaksi emosional ketika menghadapi perbedaan. Berusaha mendengarkan sudut pandang pasangan dan menjaga komunikasi tetap terbuka dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
 
Karier Aquarius
 
Keberuntungan cukup mendukung Aquarius dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab Anda dapat diselesaikan dengan lebih lancar berkat dukungan situasi yang menguntungkan.
 
Aquarius juga berpeluang melakukan perjalanan dinas terkait pekerjaan. Perjalanan tersebut dapat menjadi bagian yang sesuai dengan aktivitas profesional Anda hari ini, sekaligus memberikan pengalaman baru dalam menjalankan tugas.
 
Kesehatan Aquarius
 
Pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan mungkin muncul hari ini. Selain kebutuhan kesehatan pribadi, Aquarius juga berpotensi mengeluarkan biaya untuk menjaga kesehatan ibu.
 
Karena itu, sebaiknya siapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut agar tidak mengganggu pengelolaan keuangan. Tetap perhatikan kondisi kesehatan keluarga dan jangan mengabaikan kebutuhan pemeriksaan atau perawatan yang diperlukan.
 
Keuangan Aquarius
 
Sumber daya keuangan Aquarius mungkin cukup terbatas hari ini. Kondisi tersebut dapat membuat Anda mengalami kesulitan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran secara seimbang.
 
Untuk menghindari tekanan finansial yang lebih besar, prioritaskan kebutuhan utama dan batasi pengeluaran yang tidak mendesak. Pengelolaan uang secara lebih disiplin akan membantu menjaga kondisi keuangan tetap terkendali.
 
 

Editor: Kuswandi
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