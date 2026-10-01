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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 1 Oktober 2026 | 20.18 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 1 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

 

 
 
JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu mengandalkan sikap praktis dan profesional dalam menjalani berbagai aktivitas pada Kamis (1/10). Pendekatan tersebut dapat membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik sekaligus menghadapi berbagai situasi dengan lebih terarah.
 
Sejumlah tekanan dan hambatan mungkin muncul, baik dalam pekerjaan maupun urusan keuangan. Karena itu, hindari pikiran negatif dan berusahalah tetap tenang agar persoalan yang muncul tidak semakin membebani Capricorn. 
 
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (1/10), dikutip dari Astroved.
 
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
 
Secara umum, Capricorn perlu bersikap lebih realistis dalam menghadapi berbagai persoalan hari ini. Pendekatan yang praktis dan profesional dapat membantu Anda mengambil langkah yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil sesuai harapan.
 
Cinta Capricorn
 
Dalam kehidupan asmara, Capricorn mungkin perlu lebih banyak menyesuaikan diri dengan pasangan. Sikap fleksibel dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis dan menghindari masalah yang sebenarnya bisa dicegah.
 
Jangan terlalu memaksakan keinginan pribadi dalam setiap situasi. Memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan pandangan dapat membuat komunikasi berjalan lebih baik dan hubungan terasa lebih nyaman.
 
Karier Capricorn
 
Tekanan pekerjaan mungkin terasa lebih berat dari biasanya. Selain beban tugas, Capricorn juga berpotensi menghadapi sejumlah hambatan ketika berusaha menyelesaikan pekerjaan.
 
Dalam kondisi seperti ini, tetaplah fokus dan hindari mengambil keputusan secara terburu-buru. Menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan terorganisir dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan.
 
Kesehatan Capricorn
 
Capricorn mungkin mengalami iritasi pada tenggorokan hari ini. Kondisi tersebut membuat Anda perlu lebih memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi.
 
Sebaiknya hindari makanan atau minuman yang dapat memperburuk keluhan terkait flu dan tenggorokan. Menjaga kondisi tubuh serta memberikan waktu istirahat yang cukup juga penting agar kesehatan tetap terjaga.
 
 
Keuangan Capricorn
 
Prospek keuangan Capricorn hari ini mungkin belum terlalu menggembirakan. Kondisi finansial yang ada berpotensi membuat Anda merasa belum mendapatkan kepuasan seperti yang diharapkan.
 
Karena itu, hindari pengeluaran yang tidak mendesak dan tetap kendalikan anggaran. Mengatur kebutuhan berdasarkan prioritas dapat membantu menjaga kondisi keuangan sampai situasi menjadi lebih baik.
 
 

Editor: Kuswandi
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