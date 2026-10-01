Ramalan Zodiak Libra 1 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini disarankan lebih bersabar menghadapi berbagai situasi pada Kamis (1/10). Hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan dan sejumlah hal dapat terasa kurang menggembirakan.
Karena itu, Libra sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi persoalan dalam hubungan maupun pekerjaan. Tetap fokus dan menunggu momentum yang lebih baik dapat membantu melewati hari dengan lebih tenang.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Kamis (1/10), dikutip dari Astroved.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Secara umum, hari ini mungkin terasa kurang menyenangkan bagi Libra. Beberapa situasi tidak berjalan seperti yang diharapkan sehingga diperlukan kesabaran ekstra dalam menghadapinya. Daripada memaksakan sesuatu berjalan sesuai keinginan, Libra disarankan memberikan waktu agar keadaan membaik.
Cinta Libra
Kehidupan asmara Libra berpotensi diwarnai pertengkaran sengit dengan pasangan. Kebingungan yang sedang memenuhi pikiran dapat membuat Anda lebih mudah salah memahami situasi atau bereaksi secara emosional.
Untuk menjaga hubungan tetap stabil, hindari memperbesar persoalan yang sebenarnya masih bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Memberikan waktu untuk menenangkan diri sebelum membahas masalah dapat membantu mencegah konflik semakin melebar.
Karier Libra
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