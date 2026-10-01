Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 1 Oktober 2026: Seimbangkan Percaya Diri dan Masukan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Leo pada Kamis, 1 Oktober 2026 membutuhkan keseimbangan antara keberanian menyampaikan gagasan dan kesediaan mendengarkan pandangan orang lain.
Leo tidak perlu menyimpan ide hanya karena khawatir pendapatnya tidak diterima, terutama jika memiliki alasan serta informasi yang mendukung gagasan tersebut.
Rasa percaya diri dapat membantu Leo tampil lebih mantap ketika mengikuti rapat, berdiskusi dengan rekan kerja, atau mempresentasikan hasil pekerjaan kepada atasan.
Namun, keyakinan terhadap kemampuan sendiri tetap perlu disertai keterbukaan terhadap sudut pandang yang berbeda.
Pendapat dari rekan kerja mungkin dapat memperlihatkan sisi persoalan yang sebelumnya belum sempat dipertimbangkan oleh Leo.
Jika menerima kritik mengenai hasil pekerjaan, tidak perlu langsung menganggapnya sebagai bentuk penolakan terhadap kemampuan pribadi.
Perhatikan bagian dari masukan tersebut yang memang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan.
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Jawa Pos
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