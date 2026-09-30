5 Zodiak Paling Bermpati, Peduli pada Orang Sekitar dengan Ketulusan Mendalam

JawaPos.com-Lima zodiak ini benar-benar memiliki sisi empati yang tulus. Mereka memiliki energi yang positif. Saat melihat seseorang sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, mereka tidak akan mengabaikannya begitu saja.
Mereka akan mengajak orang tersebut berbicara dan jika orang itu membutuhkan bantuan, mereka akan berusaha memenuhinya.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (30/9) kelima zodiak berikut punya sisi peduli pada setiap orang.
Pisces
Pisces dikenal sebagai pribadi yang manis karena penuh perhatian, empati, dan peduli. Mereka secara alami dapat mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain. Mereka membutuhkan banyak alasan sebelum benar-benar menyerah pada seseorang. Apapun yang terjadi, pisces akan selalu berada di sisi anda.
Cancer
Cancer tidak hanya mengatakan bahwa mereka peduli, tetapi juga membuktikannya melalui tindakan dan perhatian. Cancer akan berusaha membuat orang lain merasa terbuka dan mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu.
Libra
Libra akan membantu secara finansial saat teman dekatnya sedang berada dalam kekurangan uang. Mereka rela beramal dan berdonasi demi seseorang yang benar-benar mereka pedulikan. Libra menunjukkan sifatnya yang penuh empati dengan tulus, tanpa mengharap imbalan.
Sagittarius
Sagittarius tidak menganggap kesuksesan orang lain mengurangi kesuksesan mereka sendiri. Sagittarius tidak akan ragu memberikan sesuatu secara tulus pada orang lain. Mereka tahu bagaimana memberikan pujian yang tepat agar tidak terdengar palsu pada orang yang telah meraih pencapaian yang lebih besar.
Capricorn
Capricorn selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan atau mengambil alih tugas yang sedang menjadi beban orang lain. Mereka membiarkan orang lain menjalani segala sesuatu dengan ritmenya sendiri, sekaligus berusaha memberikan dorongan dan dukungan yang berarti.
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