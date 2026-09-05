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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 5 September 2026 | 19.27 WIB

Kerja Keras Berbuah Rezeki, 5 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kejutan Finansial

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Rezeki bisa datang melalui berbagai cara dan tidak selalu berasal dari hasil usaha sendiri. Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan peluang, keberuntungan, serta hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Sejumlah shio disebut memiliki peluang memperoleh dukungan atau keuntungan finansial yang sebelumnya tidak mereka perkirakan. Bantuan tersebut bahkan dapat datang dari keluarga maupun saudara yang memiliki hubungan dekat.

Meski begitu, ramalan tersebut bukanlah jaminan mengenai kondisi finansial seseorang. Hubungan baik, sikap saling membantu, dan usaha yang dilakukan tetap menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berpotensi memperoleh rezeki atau dukungan finansial tak terduga menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau

Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Mereka cenderung tidak mudah meninggalkan pekerjaan atau tujuan yang sudah dimulai.

Selain pekerja keras, pemilik shio ini juga digambarkan memiliki sifat suka menolong. Kepedulian mereka terhadap keluarga tidak hanya ditunjukkan melalui bantuan materi, tetapi juga lewat waktu, tenaga, dan perhatian.

Sikap tersebut dipercaya dapat memperkuat hubungan dengan saudara. Kebaikan yang dilakukan secara tulus pun berpotensi mendapatkan balasan dalam bentuk dukungan ketika mereka sedang membutuhkannya.

Karena itu, dalam ramalan yang dilansir tersebut, Shio Kerbau disebut memiliki peluang mendapatkan bantuan dari keluarga yang datang di luar perkiraan.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan memimpin. Mereka juga disebut cukup mudah membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Salah satu kekuatan pemilik shio ini adalah kepekaan terhadap kondisi orang lain. Ketika ada anggota keluarga yang menghadapi kesulitan, mereka cenderung berusaha memberikan bantuan sesuai kemampuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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