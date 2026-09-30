Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 23.55 WIB

6 Zodiak Paling Berani dengan Jiwa Petualang Kuat, Apakah Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi / Foto: (Today) - Image

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi / Foto: (Today)

JawaPos.com - Keberanian melangkah keluar dari zona nyaman untuk menjajal pengalaman baru merupakan karakter khas yang tidak dimiliki setiap orang.

Berdasarkan analisis astrologi, terdapat beberapa tanda zodiak yang dianugerahi jiwa pemberani, selalu haus akan pengetahuan, serta tak gentar menghadapi tantangan hidup berisiko tinggi.

Bagi pemilik deretan bintang ini, makna petualangan sejati tidak terbatas pada kegiatan menjelajah alam semesta atau menaklukkan puncak gunung semata.

Keberanian mendasar mereka justru terletak pada keteguhan hati saat menaklukkan rasa takut demi mengejar cita-cita, mempelajari kebudayaan baru, hingga menebar manfaat bagi masyarakat luas.

Pemilik zodiak tersebut didorong oleh energi alami yang membuat mereka selalu siap menyongsong pengalaman baru tanpa ragu.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah enam zodiak paling pemberani dan berjiwa petualang yang selalu siap menaklukkan berbagai rintangan kehidupan.

1. Sagitarius: Bintang Paling Berani yang Memusuhi Kebosanan

Sagitarius menempati posisi teratas sebagai zodiak yang paling menggemari aktivitas berpetualang.

Pemilik tanda bintang ini dibekali rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap dunia luar, gemar mengeksplorasi lokasi-lokasi anyar, serta memiliki keluwesan tinggi dalam menjalin pertemanan di sepanjang perjalanan.

Meraih pengalaman baru merupakan kunci utama Sagitarius dalam menjaga kesehatan mental serta kebahagiaan hidup.

Mereka tercatat jauh lebih cemas terhadap rutinitas harian yang monoton ketimbang menghadapi tantangan ekstrem seperti melompat dari tebing tinggi.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: YourTango
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Karier Melaju Pesat, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Dapat Promosi - Image
Zodiak

Karier Melaju Pesat, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Dapat Promosi

Rabu, 30 September 2026 | 22.38 WIB

September Berakhir Manis untuk 3 Zodiak Ini, Beban Lepas dan Semesta Membuka Jalan Menuju Bahagia - Image
Zodiak

September Berakhir Manis untuk 3 Zodiak Ini, Beban Lepas dan Semesta Membuka Jalan Menuju Bahagia

Rabu, 30 September 2026 | 22.12 WIB

4 Zodiak Ini Bersiap Memetik Rezeki dan Peluang Emas: Keberuntungan Kokoh Mulai 30 September 2026 - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Bersiap Memetik Rezeki dan Peluang Emas: Keberuntungan Kokoh Mulai 30 September 2026

Rabu, 30 September 2026 | 22.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore