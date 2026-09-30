6 Zodiak Paling Berani dengan Jiwa Petualang Kuat, Apakah Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com - Keberanian melangkah keluar dari zona nyaman untuk menjajal pengalaman baru merupakan karakter khas yang tidak dimiliki setiap orang.

Berdasarkan analisis astrologi, terdapat beberapa tanda zodiak yang dianugerahi jiwa pemberani, selalu haus akan pengetahuan, serta tak gentar menghadapi tantangan hidup berisiko tinggi.

Bagi pemilik deretan bintang ini, makna petualangan sejati tidak terbatas pada kegiatan menjelajah alam semesta atau menaklukkan puncak gunung semata.

Keberanian mendasar mereka justru terletak pada keteguhan hati saat menaklukkan rasa takut demi mengejar cita-cita, mempelajari kebudayaan baru, hingga menebar manfaat bagi masyarakat luas.

Pemilik zodiak tersebut didorong oleh energi alami yang membuat mereka selalu siap menyongsong pengalaman baru tanpa ragu.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah enam zodiak paling pemberani dan berjiwa petualang yang selalu siap menaklukkan berbagai rintangan kehidupan.

1. Sagitarius: Bintang Paling Berani yang Memusuhi Kebosanan Sagitarius menempati posisi teratas sebagai zodiak yang paling menggemari aktivitas berpetualang.

Pemilik tanda bintang ini dibekali rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap dunia luar, gemar mengeksplorasi lokasi-lokasi anyar, serta memiliki keluwesan tinggi dalam menjalin pertemanan di sepanjang perjalanan.

Meraih pengalaman baru merupakan kunci utama Sagitarius dalam menjaga kesehatan mental serta kebahagiaan hidup.