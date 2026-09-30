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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 30 September 2026 | 16.58 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari yang relatif mudah dengan pikiran yang lebih terbuka. Sikap positif dan tekad yang kuat akan membantu Anda menghadapi berbagai aktivitas tanpa terlalu banyak hambatan.

Meski demikian, sejumlah hal tetap perlu diperhatikan, terutama hubungan dengan pasangan dan kondisi keuangan. Pengeluaran tak terduga serta persoalan keluarga Capricorn juga berpotensi mengganggu ketenangan jika tidak dihadapi dengan kepala dingin.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (30/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini berjalan cukup mudah bagi Capricorn. Pikiran yang terbuka akan membantu Anda melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara berpotensi menghadapi ketegangan akibat persoalan keluarga. Perbedaan pendapat dengan pasangan dapat memicu pertengkaran dan membuat suasana hati ikut terganggu.

Karena itu, cobalah menghadapi persoalan tersebut dengan pendekatan yang lebih ramah. Hindari memperbesar masalah dan berikan ruang untuk saling memahami agar hubungan tetap harmonis.

Karier Capricorn

Dalam pekerjaan, Capricorn disarankan menerapkan pendekatan yang sistematis. Menyusun pekerjaan secara teratur akan membantu Anda menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih efektif.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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