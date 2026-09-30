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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 14.38 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius akan mengalami kemajuan dalam segala hal yang dilakukan hari ini. Ini adalah waktu membahagiakan, karena proyek-proyek aquarius akan berkembang. 

Rasa frustrasi tentang ketidakmampuan untuk mencapai tujuan, mungkin berasal dari kurangnya informasi tentang situasi tersebut. Jangan khawatir karena informasi itu akan datang dan mengubah perspektif aquarius menjadi lebih baik.

Zodiak pisces merasa positif dan penuh energi. Pisces bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari usaha yang dilakukan hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang menjanjikan bagi pisces untuk fokus pada karir. 

Pisces dapat berharap untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat di hari-hari mendatang. Pisces dapat mencapai yang terbaik dengan melakukan komunikasi yang efisien. Selain itu, cobalah untuk bersikap baik kepada orang-orang terkasih untuk menyenangkan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 30 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan bertemu seseorang yang menarik dan sama-sama menyukai tantangan. Terkait karir, aquarius berkesempatan untuk mendapatkan posisi penting saat ini.

Sementara itu, hindari alkohol dan minumlah banyak air putih agar sistem pencernaanmu kembali normal. Pada sisi keuangan, aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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