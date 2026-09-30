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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 14.28 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Jika baru-baru ini meminta kenaikan gaji kepada atasan, zodiak taurus dapat mengharapkannya segera terjadi. Atasan akan sangat terkesan dengan usaha taurus. Mungkin, taurus juga sedang mengincar peluang di tempat lain. 

Peluang mungkin akan muncul, meskipun ini jelas bukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Luangkan waktu untuk benar-benar berpikir dan mempertimbangkan semuanya dengan cermat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 30 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu berusaha tampil maksimal agar orang-orang di sekitar memperhatikanmu. Terkait karir, kendalikan emosi dan jangan mudah marah di tempat kerja hari ini.

Sementara itu, cobalah memecah rutinitas dengan mencoba makanan baru. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada. 

Cinta Taurus 

Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk bersenang-senang. Taurus mungkin memiliki acara khusus untuk menghilangkan stres. Cobalah tampil maksimal agar orang-orang di sekitar memperhatikanmu. 

Editor: Novia Tri Astuti
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