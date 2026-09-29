Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 29 September 2026: Jangan Abaikan Sinyal Tubuh

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 29 September 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama jika terdapat keluhan fisik yang sudah berlangsung selama beberapa waktu.
Kesibukan sehari-hari terkadang membuat Leo memilih mengabaikan rasa tidak nyaman karena merasa pekerjaan harus didahulukan.
Namun, tubuh tetap perlu diperhatikan ketika memberikan tanda yang berbeda dari biasanya.
Jika keluhan terus berulang atau mulai mengganggu aktivitas, Leo dapat mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan daripada terus menunggu kondisi tersebut membaik sendiri.
Selain memperhatikan keluhan yang dirasakan, Leo juga sebaiknya mengevaluasi kebiasaan sehari-hari yang mungkin membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi.
Terlalu lama berada dalam posisi duduk, jarang bergerak, tidur yang tidak teratur, hingga sering melewatkan waktu makan dapat memengaruhi kondisi tubuh.
Ketika bekerja dalam waktu lama, luangkan beberapa menit untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.
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Jawa Pos
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