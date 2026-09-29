Ramalan Karier Zodiak Leo Selasa, 29 September 2026: Selesaikan Tugas yang Tertunda

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Karier Leo pada Selasa, 29 September 2026 dapat terasa lebih ringan jika berbagai pekerjaan yang sempat tertunda mulai dibereskan secara bertahap.
Tumpukan tugas kecil yang belum selesai terkadang justru membuat pikiran terasa penuh karena terus muncul sebagai tanggung jawab yang harus diingat.
Leo tidak perlu mencoba menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus.
Tentukan tugas yang paling mendesak, kemudian fokus menyelesaikannya sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya.
Beberapa pekerjaan sederhana seperti membalas pesan, mengirim informasi lanjutan, menata dokumen, atau merampungkan laporan mungkin terlihat sepele.
Namun, menyelesaikan tanggung jawab tersebut dapat membuat Leo memiliki ruang yang lebih luas untuk berkonsentrasi pada pekerjaan yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Jika bekerja bersama tim, pastikan pekerjaan tidak berhenti hanya karena rekan masih menunggu informasi dari Leo.
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Jawa Pos
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