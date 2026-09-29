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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 19.26 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 29 September 2026: Tentukan Prioritas Kerja

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Libra pada Selasa, 29 September 2026 perlu dijalani dengan kemampuan mengatur prioritas agar berbagai tanggung jawab tidak menumpuk dalam waktu yang bersamaan.

Sikap suka membantu memang dapat membuat hubungan kerja menjadi lebih baik, tetapi terlalu sering menerima tugas tambahan berisiko membuat pekerjaan utama justru terabaikan.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya menentukan beberapa pekerjaan yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Fokus pada tugas utama dapat membantu Libra menghasilkan pekerjaan yang lebih rapi daripada mencoba menangani semuanya sekaligus.

Tidak setiap permintaan dari orang lain harus langsung diterima tanpa mempertimbangkan kondisi pekerjaan yang sedang berjalan.

Jika tanggung jawab sudah terlalu banyak, sampaikan keadaan tersebut dengan cara yang jelas dan profesional kepada atasan maupun rekan kerja.

Bagi Libra yang selama ini memiliki keinginan mencoba pekerjaan freelance atau membangun usaha sampingan, gagasan tersebut dapat mulai dipelajari dengan lebih serius.

Editor: Novia Tri Astuti
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