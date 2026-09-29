Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 29 September 2026: Tentukan Prioritas Kerja

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Libra pada Selasa, 29 September 2026 perlu dijalani dengan kemampuan mengatur prioritas agar berbagai tanggung jawab tidak menumpuk dalam waktu yang bersamaan.
Sikap suka membantu memang dapat membuat hubungan kerja menjadi lebih baik, tetapi terlalu sering menerima tugas tambahan berisiko membuat pekerjaan utama justru terabaikan.
Libra sebaiknya menentukan beberapa pekerjaan yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu.
Fokus pada tugas utama dapat membantu Libra menghasilkan pekerjaan yang lebih rapi daripada mencoba menangani semuanya sekaligus.
Tidak setiap permintaan dari orang lain harus langsung diterima tanpa mempertimbangkan kondisi pekerjaan yang sedang berjalan.
Jika tanggung jawab sudah terlalu banyak, sampaikan keadaan tersebut dengan cara yang jelas dan profesional kepada atasan maupun rekan kerja.
Bagi Libra yang selama ini memiliki keinginan mencoba pekerjaan freelance atau membangun usaha sampingan, gagasan tersebut dapat mulai dipelajari dengan lebih serius.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022