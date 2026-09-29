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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 17.07 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Selasa, 29 September 2026: Seimbangkan Keinginan dan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Sagittarius pada Selasa, 29 September 2026 perlu dijaga dengan menyeimbangkan keinginan pribadi dan kemampuan finansial yang tersedia.

Keinginan untuk membeli sesuatu atau menikmati pengalaman baru tidak selalu harus diabaikan, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Sagittarius sedang merencanakan perjalanan, sebaiknya mulai menyusun anggaran sejak awal agar seluruh kebutuhan dapat diperhitungkan dengan lebih jelas.

Hitung biaya transportasi, tempat menginap, makanan, hingga pengeluaran lain yang mungkin muncul selama perjalanan.

Pemisahan dana tersebut dapat membantu mencegah biaya liburan mengganggu kebutuhan rutin setelah Sagittarius kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Ketika melihat barang atau layanan yang menarik, jangan langsung melakukan transaksi dalam jumlah besar hanya karena terbawa suasana.

Sesuatu yang terlihat menggiurkan belum tentu menjadi kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi saat itu juga.

Editor: Novia Tri Astuti
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