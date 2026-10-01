Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Kamis, 1 Oktober 2026: Salurkan Energi dengan Aktivitas Sehat

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Kamis, 1 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian melalui aktivitas yang mampu menyalurkan energi secara positif.

Ketika tubuh mulai terasa gelisah atau pikiran dipenuhi berbagai hal, bergerak aktif dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mengembalikan keseimbangan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius tidak perlu memilih olahraga dengan intensitas tinggi untuk menjaga tubuh tetap aktif.

Berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau berolahraga bersama teman dapat menjadi pilihan sederhana yang tetap memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bergerak.

Pilih aktivitas yang terasa menyenangkan agar kebiasaan berolahraga tidak berubah menjadi beban tambahan di tengah kesibukan.

Ketika dilakukan secara teratur, aktivitas fisik juga dapat membantu mengurangi ketegangan setelah Sagittarius melewati hari dengan berbagai tanggung jawab.

Meski begitu, jangan mengabaikan kondisi tubuh ketika rasa lelah mulai muncul.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 1 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas Secara Bertahap - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 1 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas Secara Bertahap

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.06 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 1 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 1 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 1 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 1 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore