Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.49 WIB

4 Shio Diprediksi Tinggalkan Masa Sulit dan Sambut Hari Jauh Lebih Mudah Setelah Minggu, 4 Oktober

Gambar utama - Image
Golden goat vector illustration with red flowers, paper fans, and lanterns in traditional style

JawaPos.com - Empat shio dalam astrologi Tiongkok diprediksi memasuki fase yang lebih ringan mulai Minggu, 4 Oktober 2026.

Setelah melewati berbagai persoalan dan tekanan, mereka disebut memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimistis.

Tanggal 4 Oktober 2026 bertepatan dengan energi Hari Purnama Babi Logam. Dalam astrologi Tiongkok, kombinasi energi tersebut dikaitkan dengan keberanian, optimisme, serta dorongan untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat.

Pengaruh tersebut juga hadir di tengah bulan Ayam Api, yang dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Bagi empat shio tertentu, kondisi ini membuat berbagai urusan terasa lebih mudah untuk dihadapi.

Seperti dilansir dari YourTango, berikut empat shio yang disebut mendapat pengaruh positif tersebut.

1. Shio Babi

Bagi pemilik Shio Babi, Minggu, 4 Oktober, menjadi momentum yang cukup penting. Energi hari tersebut berada dalam naungan shio Anda sehingga berbagai aktivitas bisa terasa lebih padat dari biasanya.

Kesibukan tersebut justru dapat membuka peluang baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Anda memiliki kemampuan untuk melihat persoalan dari sisi yang berbeda.

Bukan hanya mencari cara menyelesaikan masalah, Anda juga mampu menemukan peluang di balik situasi yang awalnya terlihat sulit.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Lebih Suka Menyendiri, Me Time Membuat Mereka Bisa Melepas Penat - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Lebih Suka Menyendiri, Me Time Membuat Mereka Bisa Melepas Penat

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.50 WIB

4 Zodiak yang Sulit Mengatakan Perasaannya, Lebih Sering Menunjukkan Cinta Lewat Tindakan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sulit Mengatakan Perasaannya, Lebih Sering Menunjukkan Cinta Lewat Tindakan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.43 WIB

4 Zodiak Membutuhkan Inner Peace, Perlu Menemukan Kedamaian Batin agar Hidup Menjadi Lebih Tenang - Image
Zodiak

4 Zodiak Membutuhkan Inner Peace, Perlu Menemukan Kedamaian Batin agar Hidup Menjadi Lebih Tenang

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore