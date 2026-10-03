4 Shio Diprediksi Tinggalkan Masa Sulit dan Sambut Hari Jauh Lebih Mudah Setelah Minggu, 4 Oktober

JawaPos.com - Empat shio dalam astrologi Tiongkok diprediksi memasuki fase yang lebih ringan mulai Minggu, 4 Oktober 2026.
Setelah melewati berbagai persoalan dan tekanan, mereka disebut memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimistis.
Tanggal 4 Oktober 2026 bertepatan dengan energi Hari Purnama Babi Logam. Dalam astrologi Tiongkok, kombinasi energi tersebut dikaitkan dengan keberanian, optimisme, serta dorongan untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat.
Pengaruh tersebut juga hadir di tengah bulan Ayam Api, yang dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Bagi empat shio tertentu, kondisi ini membuat berbagai urusan terasa lebih mudah untuk dihadapi.
Seperti dilansir dari YourTango, berikut empat shio yang disebut mendapat pengaruh positif tersebut.
1. Shio Babi
Bagi pemilik Shio Babi, Minggu, 4 Oktober, menjadi momentum yang cukup penting. Energi hari tersebut berada dalam naungan shio Anda sehingga berbagai aktivitas bisa terasa lebih padat dari biasanya.
Kesibukan tersebut justru dapat membuka peluang baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Anda memiliki kemampuan untuk melihat persoalan dari sisi yang berbeda.
Bukan hanya mencari cara menyelesaikan masalah, Anda juga mampu menemukan peluang di balik situasi yang awalnya terlihat sulit.
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