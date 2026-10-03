4 Zodiak yang Sulit Mengatakan Perasaannya, Lebih Sering Menunjukkan Cinta Lewat Tindakan

JawaPos.com - Empat zodiak ini tidak pernah merasa kesulitan saat harus merasakan emosi yang kuat.

Empat zodiak ini hanya kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya tersebut lewat kata-kata.

Dalam beberapa situasi hubungan perlu dilandasi dengan dukungan. Namun, empat zodiak ini beranggapan bahwa perbuatan jauh lebih besar daripada sekedar kata-kata.

Menurut sudut pandang astrologi yang dikutip dari laman collective.world/ pada (3/10) empat zodiak ini cenderung sulit mengungkapkan perasaannya.

Virgo

Virgo seharusnya menjadi zodiak yang pandai mengungkapkan emosi secara verbal. Namun, anggapan tersebut hanya benar sebagian.

Ketakutan virgo untuk terluka, kerentanan alami, serta rasa harga diri yang membuat mereka merasa canggung saat terlalu romantis. Virgo kerap menyembunyikan emosi positif dan negatif.

Taurus

Taurus sering dilihat sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Taurus sebenarnya bisa sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang lain, tetapi mereka tidak ingin terlihat demikian. Pada kenyataannya, mereka tetap membutuhkan kehadiran orang lain.

Aquarius

Aquarius cenderung lebih menjaga sikap dibandingkan dengan zodiak lain. Mereka tidak menyukai emosi di depan umum. Aquarius lebih suka menunjukkan perilakunya melalui tindakan. Bagi aquarius, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata.

Cancer