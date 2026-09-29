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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 29 September 2026 | 17.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi akan dipenuhi energi dan antusiasme yang baik pada Selasa (29/9). Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai rencana yang sudah disusun sekaligus mengambil inisiatif baru.

Kepercayaan diri yang meningkat membuat Aquarius lebih berani bergerak dan mewujudkan target. Gunakan energi tersebut secara bijak agar berbagai agenda dapat berjalan sesuai harapan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Selasa (29/9), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini dipenuhi energi positif dan antusiasme. Manfaatkan kondisi tersebut untuk menuntaskan berbagai hal yang telah direncanakan sebelumnya. Ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengambil inisiatif dan mulai menjalankan rencana yang selama ini dipersiapkan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara diprediksi berjalan normal dan cukup nyaman. Anda dan pasangan dapat menikmati waktu bersama tanpa gangguan berarti.

Ada kemungkinan Anda melakukan perjalanan singkat atau sekadar jalan-jalan bersama pasangan. Perjalanan yang lebih jauh bersama orang-orang terkasih juga berpotensi menambah kedekatan dan menciptakan pengalaman menyenangkan.

Karier Aquarius

Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pekerjaan kemungkinan harus dilakukan hari ini. Aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari tanggung jawab profesional yang perlu Anda jalankan.

Kemampuan komunikasi Anda juga berpotensi mendapat apresiasi dari rekan kerja maupun lingkungan profesional. Upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh diprediksi membuahkan hasil yang positif.

Kesehatan Aquarius

Secara umum, kondisi kesehatan Aquarius diprediksi baik sepanjang hari. Energi dan antusiasme yang tinggi membuat Anda mampu menjalani berbagai aktivitas dengan lebih bersemangat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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