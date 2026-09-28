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Senin, 28 September 2026 | 08.02 WIB

3 Shio yang Hokinya di Bulan September Bikin Akhir Tahun 2026 Penuh Limpahan Rezeki

Shio yang hokinya di bulan September membuat akhir tahun 2026 jadi penuh limpahan rezeki. (dok: magnific) - Image

Shio yang hokinya di bulan September membuat akhir tahun 2026 jadi penuh limpahan rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, nasib baik akan datang menghampiri segelintir orang di akhir tahun kuda api ini.

Beberapa orang yang beruntung diprediksi akan memperoleh serangkaian hal baik yang bisa jadi jalan keluar dari hidup dalam keterbatasan.

Periode titik balik itu pun bisa hadir bila dapat kebaikan dan keberkahan yang datang dimanfaatkan dengan baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang hokinya di bulan September membuat akhir tahun 2026 jadi penuh limpahan rezeki.

1. Shio Ayam

Mereka yang bershio ayam memang kebanyakan memiliki kecerdasan dan juga kekreatifitasan.

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio satu ini akan punya momentum mengubah nasib di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, hoki memungkinkan mereka memperbaiki situasi finansial melalui serangkaian jalan.

Apa yang dikerjakan sangat mungkin menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah yang akhirnya bisa menyejahterakan hidup.

2. Shio Monyet

Editor: Hanny Suwindari
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