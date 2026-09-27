Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya, 3 Shio Ini Diramal Punya Jalan Keluar di Segala Situasi

3 Shio yang Dijebak Rezeki dan Memiliki Banyak Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio dipercaya memiliki kaitan dengan karakter serta gambaran peruntungan seseorang. Setiap shio juga memiliki unsur yang dipercaya dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap perjalanan hidup dan rezeki.

Sejumlah shio bahkan disebut memiliki keberuntungan yang tetap bertahan meski menghadapi berbagai keadaan. Dalam ramalan, mereka digambarkan selalu mampu menemukan kesempatan baru dan jalan keluar ketika menghadapi tantangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peruntungan kuat dan terus dikelilingi peluang sepanjang tahun ini. Berikut tiga shio tersebut beserta gambaran keberuntungan berdasarkan elemennya.

1. Shio Naga Shio Naga kerap digambarkan sebagai sosok berwibawa, percaya diri, dan mampu menarik perhatian. Dalam ramalan tersebut, pemilik shio ini disebut memiliki kemampuan untuk bangkit dan mencari peluang meski berada dalam situasi yang sulit.

Naga berelemen api dikaitkan dengan keberanian dan semangat tinggi. Energi tersebut dipercaya menjadi pendorong munculnya berbagai peluang, terutama ketika berani mengambil langkah baru.

Sementara itu, Naga dengan unsur kayu disebut berpotensi memperoleh keuntungan melalui jaringan pertemanan dan relasi yang semakin luas. Pertemuan dengan orang baru dipercaya dapat membuka pintu menuju kesempatan yang lebih besar.

Naga berelemen tanah dikaitkan dengan kestabilan. Ketika keadaan mengalami perubahan, pemilik unsur ini disebut tetap mampu menjaga pijakan dan mengembangkan apa yang sudah dimiliki.

Untuk Naga dengan unsur logam, keberuntungan dikaitkan dengan kemampuan menyusun strategi serta konsistensi dalam bekerja. Adapun Naga berelemen air dipercaya memiliki aliran rezeki yang lebih lancar dan dapat memperoleh peluang dari berbagai arah.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang gesit, cermat, dan pandai membaca situasi. Karakter tersebut dalam ramalan disebut menjadi salah satu alasan mereka mampu menemukan peluang bahkan ketika kondisi tidak mudah.

Tikus berelemen kayu disebut dapat mengembangkan gagasan sederhana menjadi sesuatu yang lebih besar dan menghasilkan keuntungan. Ide yang awalnya terlihat kecil berpotensi berkembang apabila ditekuni.

Tikus dengan unsur logam dikaitkan dengan ketelitian. Kemampuan memperhatikan detail dipercaya membantu mereka menghindari kesalahan sekaligus menemukan kesempatan yang menguntungkan.

Sementara itu, Tikus berelemen tanah disebut memiliki kecenderungan menuju kondisi finansial yang lebih stabil. Ketika lingkungan sekitar mengalami ketidakpastian, mereka dipercaya tetap dapat mempertahankan keseimbangan.