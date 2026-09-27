Rezeki Mengalir Deras, 4 Zodiak Ini Konon Cocok dengan Kehidupan Mewah

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam mengejar kesuksesan finansial. Ada yang mengandalkan kerja keras, ada pula yang mengembangkan bisnis atau memanfaatkan kemampuan tertentu untuk meningkatkan penghasilan.

Dalam astrologi, karakter seseorang berdasarkan zodiak terkadang dikaitkan dengan cara mereka menghadapi uang, pekerjaan, dan kesuksesan. Beberapa zodiak bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung kemampuan mengelola maupun mengembangkan keuangan.

Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat menjadi jaminan bahwa seseorang akan kaya. Kondisi finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi banyak faktor.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan kuat dalam urusan finansial.

1. Taurus Taurus kerap digambarkan sebagai sosok yang menyukai kestabilan dan memiliki pola pikir cukup terencana. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya lebih nyaman membuat perencanaan jangka panjang dibandingkan mengambil keputusan secara terburu-buru.

Ketekunan dan kesabaran menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Taurus. Mereka cenderung bersedia menjalani proses secara bertahap demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

Taurus juga berada di bawah pengaruh Venus dalam astrologi, planet yang sering dikaitkan dengan keindahan, kenyamanan, dan kemewahan. Karena itu, zodiak ini dipercaya memiliki ketertarikan terhadap berbagai hal berkualitas dan berusaha mewujudkannya melalui kondisi finansial yang stabil.

2. Leo Leo dikenal sebagai zodiak yang percaya diri, ekspresif, dan memiliki kemampuan menarik perhatian. Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal ketika mereka ingin mengembangkan potensi atau membangun citra profesional.

Kemampuan berkomunikasi dan tampil meyakinkan juga dianggap dapat membantu Leo mengubah bakat menjadi peluang ekonomi. Mereka disebut cocok berada dalam bidang yang membutuhkan kreativitas, kepemimpinan, maupun kemampuan tampil di depan banyak orang.