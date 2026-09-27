Dompet Makin Tebal! 5 Zodiak Ini Konon Dapat Kiriman Dana Tak Terduga

Ilustrasi zodiak akan mendapat kiriman dana besar besaran di akhir september (freepik)
JawaPos.com – Menjelang berakhirnya September, datangnya pemasukan tambahan tentu menjadi kabar yang menyenangkan bagi siapa saja. Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan pola keberuntungan yang berbeda.
Menurut ramalan, penghujung September menjadi periode yang cukup menarik bagi sejumlah zodiak. Rezeki yang datang disebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan finansial, pembayaran yang tertunda, bonus, hingga peluang usaha baru.
Dikutip dari kanal YouTube Titik Senyum, terdapat lima zodiak yang diramalkan berpeluang memperoleh kiriman dana atau kejutan finansial menjelang akhir September. Berikut daftarnya:
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Aquarius disebut berpeluang mendapatkan kejutan finansial dari sumber yang sebelumnya tidak diperkirakan. Bentuknya bisa berupa bantuan dana, tawaran kerja sama, maupun kesempatan usaha.
Dukungan tersebut dalam ramalan dapat datang dari orang-orang yang pernah memiliki hubungan dekat dengan Aquarius, seperti teman lama, kerabat, atau kenalan yang kembali muncul.
Jika sebelumnya kondisi keuangan terasa cukup berat, peluang tersebut disebut dapat memberikan ruang lebih besar untuk menata kembali kebutuhan dan rencana finansial.
Bagi Capricorn, hasil dari usaha yang dilakukan sebelumnya disebut mulai menunjukkan perkembangan. Salah satunya berupa pencairan pembayaran dari proyek yang sempat tertunda.
Selain itu, pemasukan juga dapat berasal dari piutang yang akhirnya dibayarkan atau usaha sampingan yang mulai menghasilkan lebih banyak keuntungan.
Tambahan dana tersebut dalam ramalan dapat membantu Capricorn memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan.
Gemini disebut berpeluang memperoleh pemasukan dari arah yang tidak terduga. Salah satu kemungkinan yang disebut dalam ramalan adalah kiriman dana dari seseorang yang berada jauh dari tempat tinggalnya.
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