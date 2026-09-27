Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Senin, 28 September 2026 | 06.29 WIB

Dompet Makin Tebal! 5 Zodiak Ini Konon Dapat Kiriman Dana Tak Terduga

Ilustrasi zodiak akan mendapat kiriman dana besar besaran di akhir september (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak akan mendapat kiriman dana besar besaran di akhir september (freepik)

JawaPos.com – Menjelang berakhirnya September, datangnya pemasukan tambahan tentu menjadi kabar yang menyenangkan bagi siapa saja. Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan pola keberuntungan yang berbeda.

Menurut ramalan, penghujung September menjadi periode yang cukup menarik bagi sejumlah zodiak. Rezeki yang datang disebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan finansial, pembayaran yang tertunda, bonus, hingga peluang usaha baru.

Dikutip dari kanal YouTube Titik Senyum, terdapat lima zodiak yang diramalkan berpeluang memperoleh kiriman dana atau kejutan finansial menjelang akhir September. Berikut daftarnya:

1. Aquarius

Aquarius disebut berpeluang mendapatkan kejutan finansial dari sumber yang sebelumnya tidak diperkirakan. Bentuknya bisa berupa bantuan dana, tawaran kerja sama, maupun kesempatan usaha.

Dukungan tersebut dalam ramalan dapat datang dari orang-orang yang pernah memiliki hubungan dekat dengan Aquarius, seperti teman lama, kerabat, atau kenalan yang kembali muncul.

Jika sebelumnya kondisi keuangan terasa cukup berat, peluang tersebut disebut dapat memberikan ruang lebih besar untuk menata kembali kebutuhan dan rencana finansial.

2. Capricorn

Bagi Capricorn, hasil dari usaha yang dilakukan sebelumnya disebut mulai menunjukkan perkembangan. Salah satunya berupa pencairan pembayaran dari proyek yang sempat tertunda.

Selain itu, pemasukan juga dapat berasal dari piutang yang akhirnya dibayarkan atau usaha sampingan yang mulai menghasilkan lebih banyak keuntungan.

Tambahan dana tersebut dalam ramalan dapat membantu Capricorn memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan.

3. Gemini

Gemini disebut berpeluang memperoleh pemasukan dari arah yang tidak terduga. Salah satu kemungkinan yang disebut dalam ramalan adalah kiriman dana dari seseorang yang berada jauh dari tempat tinggalnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Senin 28 September 2026: Berani Melangkah dengan Perhitungan Matang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Senin 28 September 2026: Berani Melangkah dengan Perhitungan Matang

Senin, 28 September 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Senin 28 September 2026: Tenangkan Pikiran dan Susun Arah Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Senin 28 September 2026: Tenangkan Pikiran dan Susun Arah Baru

Senin, 28 September 2026 | 00.51 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Senin 28 September 2026: Perkuat Hubungan dan Atur Langkah Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Senin 28 September 2026: Perkuat Hubungan dan Atur Langkah Baru

Senin, 28 September 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore