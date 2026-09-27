Ramalan Zodiak Sagitarius 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Kegelisahan membuat zodiak sagitarius ingin mencari sumbernya. Namun, sagitarius tidak dapat menemukannya. Membiarkannya memengaruhi diri sendiri bukanlah solusi yang tepat.

Cobalah secara bertahap mengerjakan prioritas tanpa merasa kewalahan. Ini adalah fase sementara yang akan berlalu, setelah sagitarius memilih untuk tetap kuat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 27 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius hanya perlu menikmati kenangan indah dari kehadiran teman lama atau mantan pasangan. Terkait karir, mengerjakan proyek di luar negeri akan menjadi perluasan bisnis yang menarik dan menguntungkan.

Sementara itu, pergilah ke dokter untuk mengatasi beberapa penyakit ringan yang mengganggu akhir-akhir ini. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.

Cinta Sagitarius

Pengaruh planet-planet dalam kehidupan cinta, mungkin akan membawa kejutan berupa kembalinya seorang teman atau mantan pasangan ke dalam hidup sagitarius.

Jangan terlalu terikat dengan orang ini secara langsung, karena kemungkinan besar dia akan pergi lagi. Tetapi, nikmatilah kenangan indah yang ditimbulkannya.

Karir Sagitarius

Jika merupakan wiraswasta, kemungkinan besar sagitarius akan menerima tawaran menarik untuk mengerjakan proyek baru di luar negeri. Inilah kesempatan yang selama ini sagitarius cari untuk mewujudkan tujuan.

Berikan yang terbaik, karena kemungkinan besar hal ini akan menjadi perluasan bisnis yang sangat menarik dan menguntungkan.

Kesehatan Sagitarius

Sagitarius perlu pergi ke dokter untuk mengatasi beberapa penyakit ringan yang mengganggu akhir-akhir ini. Jangan biarkan masalah kecil yang tidak terdiagnosis, berkesempatan menjadi masalah besar jika dibiarkan tanpa perawatan.

Ikuti saja instingmu dan mintalah nasihat dari spesialis yang berkualifikasi untuk mengembalikan kesehatanmu ke jalur yang benar.

Keuangan Sagitarius