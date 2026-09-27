Ramalan Zodiak Gemini 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin bertanya-tanya apakah mungkin memiliki banyak teman. Ponsel gemini bisa saja berdering tanpa henti. Beberapa orang akan meminta nasihat dan bahumu sebagai tempat curhat.
Bersabarlah, karena suatu hari nanti gemini mungkin membutuhkan orang lain untuk selalu ada. Cobalah untuk mendengarkan dan tetaplah berikan kesan humoris.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 27 September 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini mungkin terkejut saat seorang teman dekat menunjukkan perasaannya. Terkait karir, akan ada kabar baik mengenai pekerjaan di luar negeri pada hari ini.
Sementara itu, gemini akan merasakan kelegaan jika mengalami masalah pernapasan akhir-akhir ini. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.
Cinta Gemini
Mungkin, ada kejutan yang menanti gemini terkait cinta. Seorang teman dekat menunjukkan perasaannya kepada gemini.
Meskipun awalnya terkejut, gagasan itu mulai meresap dan pada akhirnya gemini mungkin merasakan hal yang sama. Pertimbangkan hubungan ini, karena bisa jadi akan berujung baik.
Karir Gemini
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Jawa Pos
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