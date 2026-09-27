Ramalan Zodiak Leo 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin akan menerima banyak panggilan telepon pada hari ini. Leo mungkin juga memiliki beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan di lingkungan sekitar.

Hal ini tidak akan mudah karena mungkin ada penundaan, penutupan jalan, dan kemacetan yang tak terduga. Meskipun demikian, rasa gembira dan antusiasme akan membantu leo mentolerir kondisi yang sangat membuat frustrasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 27 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Waktu yang dihabiskan untuk merawat diri membuahkan hasil, karena zodiak leo mampu menarik perhatian banyak orang. Terkait karir, gunakan posisi saat ini dengan baik karena usaha di luar negeri akan membuahkan hasil.

Sementara itu, jangan abaikan nyeri dada atau gangguan tenggorokan yang sedang leo alami saat ini. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo

Kemungkinan besar, leo akan bertemu seseorang yang istimewa. Leo mampu menarik perhatian banyak orang hari ini. Semua waktu yang leo habiskan untuk merawat diri telah membuahkan hasil. Namun, jangan terbawa suasana karena kecantikan batinlah yang terpenting.

Perusahaan mungkin mengirim leo ke luar negeri untuk urusan bisnis atau proyek baru. Manfaatkan kesempatan ini dan buktikan kemampuanmu. Usaha di luar negeri akan membuahkan hasil, jadi gunakan posisimu saat ini dengan baik.