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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 27 September 2026 | 17.28 WIB

Ramalan Zodiak Leo 28 September 2026: Hindari Keputusan Besar dan Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo 28 September 2026 mengingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan penting.

Hari ini lebih baik digunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang ada dan menjaga ketenangan.

Leo juga dapat mengisi waktu dengan melakukan kegiatan sosial, seperti berbagi makanan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan.

Berbagi dengan sesama dapat menjadi kegiatan yang memberikan kepuasan batin. Di sisi lain, berbagai tantangan mungkin muncul dalam pekerjaan, hubungan, dan keuangan.

Karena itu, Leo perlu mengatur aktivitas dengan baik, menjaga komunikasi, serta lebih bijak dalam menggunakan uang.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Leo mungkin menghadapi tekanan pekerjaan yang lebih besar. Agar tugas tidak semakin menumpuk, buatlah jadwal dan tentukan pekerjaan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Leo juga perlu berhati-hati menghadapi rekan kerja karena kemungkinan muncul masalah atau perbedaan pendapat. Tetap fokus pada tanggung jawab dan hindari memperbesar konflik.

2. Cinta

Dalam urusan asmara, Leo disarankan memberi ruang kepada pasangan untuk sementara waktu.

Mengurangi komunikasi atau pertemuan jika suasana sedang kurang baik dapat membantu mencegah munculnya situasi yang tidak menyenangkan. Gunakan waktu ini untuk menenangkan diri sebelum membicarakan persoalan hubungan.

3. Keuangan

Pengeluaran Leo berpotensi meningkat hari ini. Banyaknya kebutuhan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dapat membuat uang keluar lebih banyak dari biasanya.

Sebaiknya susun anggaran dan prioritaskan kebutuhan utama agar kondisi keuangan tetap terkendali.

Editor: Novia Tri Astuti
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