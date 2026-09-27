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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 27 September 2026 | 12.31 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Minggu, 27 September 2026: Hadapi Perasaan dengan Lebih Sabar

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Minggu, 27 September 2026 dapat diwarnai perubahan suasana hati yang cukup terasa.

Kesabaran menjadi hal penting agar Taurus tidak mudah bereaksi ketika menghadapi sikap pasangan yang dianggap kurang sesuai dengan harapan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Minggu, 27 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus mungkin lebih peka terhadap perkataan, sikap, atau kebiasaan kecil yang dilakukan pasangan.

Hal sederhana yang biasanya tidak terlalu dipikirkan bisa saja terasa lebih mengganggu ketika perasaan sedang sensitif.

Meski demikian, Taurus sebaiknya tidak langsung menganggap perubahan emosi tersebut sebagai bukti bahwa hubungan sedang mengalami masalah.

Cobalah mengambil waktu untuk memahami sumber kegelisahan sebelum menyampaikan sesuatu kepada pasangan.

Bisa jadi rasa tidak nyaman muncul karena kelelahan, pengalaman masa lalu, atau harapan yang belum disampaikan dengan jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
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