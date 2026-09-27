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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 27 September 2026 | 17.44 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 28 September 2026: Peluang Baru Terbuka, Karier dan Keuangan Membaik

Ilustrasi Aquarius (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Aquarius (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius 28 September 2026 membawa kabar yang cukup menggembirakan. Hari ini diperkirakan berjalan dengan lancar dan memberikan rasa puas serta ketenangan.

Aquarius juga berpeluang menemukan kesempatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan di berbagai bidang.

Suasana hati yang lebih positif membuat Aquarius dapat menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Dalam pekerjaan, kemampuan yang dimiliki berpeluang mendapatkan perhatian, sementara hubungan asmara menjadi lebih hangat. Kondisi keuangan juga menunjukkan perkembangan yang dapat memberikan rasa bahagia.

Berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aquarius memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat dan kemampuan. Hasil kerja yang dilakukan dapat memperoleh pengakuan lebih dari lingkungan profesional.

Jangan ragu untuk memperlihatkan keterampilan yang dimiliki dan manfaatkan peluang yang datang untuk mengembangkan kemampuan.

2. Cinta

Hubungan asmara Aquarius dipenuhi energi yang lebih bergairah. Anda dapat memberikan lebih banyak perhatian dan menunjukkan rasa sayang kepada pasangan.

Sikap tersebut dapat membuat hubungan terasa lebih dekat dan memberikan kepuasan bagi kedua pihak.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Aquarius terlihat cukup baik. Anda berpeluang memiliki pemasukan atau sumber dana yang membuat kondisi finansial terasa lebih nyaman.

Kemakmuran yang dirasakan juga dapat meningkatkan suasana hati. Meski demikian, tetap kelola uang secara bijaksana agar kondisi tersebut dapat dipertahankan.

4. Kesehatan

Editor: Novia Tri Astuti
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