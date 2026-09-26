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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 23.31 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu 27 September 2026: Percakapan Membawa Sudut Pandang Baru

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok membawa dorongan untuk lebih berani menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan.

Kebiasaan memendam pikiran terlalu lama justru dapat membuat Libra semakin sulit memahami kebutuhan diri sendiri maupun orang-orang terdekat.

Dalam asmara, ada kesempatan untuk mendekati seseorang yang selama ini menarik perhatian, terutama jika Libra berani membuka percakapan lebih dulu.

Keuangan juga menawarkan perkembangan baru, tetapi setiap kesempatan tetap perlu diperiksa dengan teliti karena kemungkinan adanya risiko yang belum terlihat.

Di bidang karier, rencana untuk menjalankan pekerjaan lepas atau mencoba sesuatu yang berbeda dapat mulai dipertimbangkan secara lebih serius.

Pertemuan tidak terduga dengan teman lama juga berpotensi membawa suasana menyenangkan sekaligus mengingatkan Libra pada pengalaman yang pernah dilalui.

Sementara itu, kesehatan meminta Libra melihat kembali pola hidup dan mulai memperbaiki kebiasaan yang selama ini kurang mendukung kondisi tubuh.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Minggu, 27 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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