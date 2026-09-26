Ramalan Karier Zodiak Capricorn Sabtu, 26 September 2026: Cari Solusi dengan Cara Berbeda

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official)
JawaPos.com - Karier Capricorn pada Sabtu, 26 September 2026 dapat diwarnai persoalan yang membutuhkan pendekatan baru agar lebih mudah diselesaikan.
Cara yang selama ini biasa digunakan mungkin tidak lagi cukup ketika Capricorn berhadapan dengan situasi yang berbeda dari sebelumnya.
Capricorn dapat memanfaatkan kreativitas untuk mencari jalan keluar ketika metode lama tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Jangan merasa harus selalu mengulang cara yang sama hanya karena pendekatan tersebut pernah berhasil pada pekerjaan sebelumnya.
Perubahan situasi terkadang membutuhkan strategi berbeda, sehingga berikan ruang bagi gagasan baru untuk dipertimbangkan.
Jika pekerjaan sedang menumpuk, hindari melihat seluruh persoalan sebagai satu beban besar yang harus diselesaikan sekaligus.
Pecah pekerjaan menjadi beberapa bagian agar Capricorn dapat menentukan tugas mana yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu.
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