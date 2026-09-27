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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 27 September 2026 | 15.23 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 27 September 2026: Selesaikan Tugas yang Tertunda

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Minggu, 27 September 2026 berkaitan dengan pekerjaan lama yang masih membutuhkan perhatian sebelum beralih sepenuhnya pada tanggung jawab baru.

Beberapa tugas yang sebelumnya berjalan lambat dapat kembali menunjukkan perkembangan ketika Capricorn mulai menanganinya dengan lebih teratur.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Minggu, 27 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jangan terlalu mudah mengesampingkan pekerjaan yang belum selesai hanya karena muncul tugas lain yang terasa lebih menarik.

Capricorn dapat membuat urutan pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan batas waktu agar tanggung jawab yang menumpuk bisa diselesaikan secara bertahap.

Cara tersebut juga membantu menjaga fokus sehingga perhatian tidak terbagi pada terlalu banyak pekerjaan sekaligus.

Komunikasi dengan orang-orang di lingkungan kerja turut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Jika muncul perbedaan pendapat dengan rekan kerja atau atasan, sampaikan persoalan secara langsung tetapi tetap menggunakan cara bicara yang tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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