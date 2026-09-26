Ramalan Karier Zodiak Gemini Sabtu, 26 September 2026: Atur Prioritas agar Lebih Terarah

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Karier Gemini pada Sabtu, 26 September 2026 akan lebih mudah dijalani ketika berbagai tugas disusun berdasarkan tingkat kepentingannya.
Perencanaan yang rapi dapat membantu Gemini mengetahui pekerjaan mana yang harus segera diselesaikan dan mana yang masih bisa menunggu.
Gemini sebaiknya tidak memaksakan diri menangani semua pekerjaan dalam waktu bersamaan hanya karena ingin menyelesaikan seluruh tanggung jawab dengan cepat.
Terlalu banyak tugas yang dikerjakan sekaligus justru dapat membuat fokus terpecah dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan.
Cobalah membuat daftar pekerjaan sebelum memulai aktivitas, kemudian tentukan tugas yang paling mendesak atau memiliki batas waktu terdekat.
Selesaikan pekerjaan utama terlebih dahulu sebelum berpindah ke tugas lain yang tidak terlalu mendesak.
Kebiasaan tersebut dapat membantu Gemini bekerja dengan alur yang lebih jelas sehingga tekanan akibat banyaknya tanggung jawab dapat dikurangi.
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Jawa Pos
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