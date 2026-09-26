Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 19.19 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Sabtu, 26 September 2026: Berani Membahas Tanggung Jawab Baru

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Taurus pada Sabtu, 26 September 2026 membuka ruang untuk membicarakan tanggung jawab dan perkembangan pekerjaan yang selama ini diinginkan.

Jika merasa sudah siap menangani tugas yang lebih besar, Taurus tidak perlu ragu menyampaikan keinginan tersebut kepada pihak yang berkaitan.

Berikut ramalan karier zodiak Taurus pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pembahasan mengenai kenaikan penghasilan juga dapat dilakukan jika kontribusi yang diberikan selama ini memang mengalami peningkatan.

Namun, Taurus sebaiknya tidak datang hanya dengan keyakinan bahwa kerja keras sudah cukup menjadi alasan.

Siapkan bukti mengenai hasil pekerjaan, tanggung jawab yang telah dijalankan, serta kontribusi yang diberikan kepada tim atau tempat kerja.

Penyampaian yang jelas dan terukur dapat membantu orang lain memahami alasan di balik keinginan Taurus.

Cara berkomunikasi juga perlu diperhatikan agar pembicaraan mengenai tanggung jawab maupun penghasilan tetap berlangsung secara profesional.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aries Sabtu, 26 September 2026: Terbuka pada Ide dan Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aries Sabtu, 26 September 2026: Terbuka pada Ide dan Peluang Baru

Sabtu, 26 September 2026 | 19.12 WIB

Punya Ambisi Besar, 4 Zodiak Ini Dipercaya Cepat Naik dalam Karier - Image
Zodiak

Punya Ambisi Besar, 4 Zodiak Ini Dipercaya Cepat Naik dalam Karier

Sabtu, 26 September 2026 | 05.30 WIB

Dari Aries hingga Libra, 5 Zodiak Ini Punya Karakter Kuat untuk Meniti Karier - Image
Zodiak

Dari Aries hingga Libra, 5 Zodiak Ini Punya Karakter Kuat untuk Meniti Karier

Jumat, 25 September 2026 | 22.43 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore